Elizabeth II : la famille royale prépare-t-elle l’opinion publique au pire ?

L'état de santé de la reine Elizabeth II est jugé préoccupant par les médecins ce jeudi 8 septembre. Sont-ils en train de préparer les Britanniques à une mauvaise nouvelle ? C'est malheureusement le sentiment que cela donne.

"Honnêtement, c'est sans précédent, en tout cas concernant la reine Elizabeth d'avoir des éléments aussi inquiétants", juge la journaliste Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction de Point de Vue, au micro de RTL. Ces dernières semaines, beaucoup des événements auxquels elle devait participer ont été annulés. "On cherchait à nous rassurer : elle a des problèmes de dos, elle a des problèmes de mobilité. Là, il n'y a aucune phrase rassurante, on dit que les médecins sont concernés", poursuit la journaliste.

De plus, la reine ne souhaite pas partir à l'hôpital ce qui n'est pas un élément rassurant non plus. "On a quand même toute la famille royale qui arrive, le prince Charles, le prince William, même Harry et Meghan ont annulé leur engagement alors qu'on sait les tensions qui existent entre les différentes branches de la famille", détaille Adélaïde de Clermont-Tonnerre.

Le communiqué précisant son état de santé a été traduit par "la reine se sent à l'aise" mais ce soir, on se demande s'il n'y a pas eu une mauvaise traduction et que cela indiquait finalement que la reine ne souffre pas. "Ce n'est pas un élément rassurant effectivement, on peut l'interpréter de plein de manières. On sait que son équipe de communication est quand même extrêmement habile à laisser des mots ambigus. Ils cherchent à rassurer l'opinion tout en la préparant", explique la journaliste.

De plus, récemment la reine Elizabeth II a accueilli sa nouvelle Première ministre, la main entièrement bleutée, ce qui laisse penser qu'elle a été sous perfusion. "Surtout la famille qui se rapatrie aussi rapidement, c'est très inquiétant", conclut-elle.

