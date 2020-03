Égypte : la plus vieille pyramide rouvre ses portes après rénovation

publié le 06/03/2020 à 03:12

Elle est considérée comme la plus ancienne pyramide encore visible en Egypte à l'heure actuelle. La pyramide du pharaon Djoser à Saqqara, vieille de 4.700 ans et située à 20 kilomètres au sud du Caire, a officiellement rouvert au public ce jeudi 5 mars, après plusieurs années de rénovation. Selon Khaled el-Enany, le ministre égyptien des Antiquités et du Tourisme, il s'agit ni plus ni moins que du "premier édifice entièrement construit en pierre du monde".

"Nous rouvrons aujourd'hui, après sa restauration, la plus ancienne pyramide encore debout en Egypte", a-t-il déclaré, lors d'une cérémonie au pied de la célèbre pyramide à degrés. Le projet de rénovation de ce monument avait débuté en 2006 avant d'être interrompu "pour des raisons sécuritaires" liées à la révolte populaire de 2011. Il avait repris en 2013, selon Ayman Gamal Eddine, responsable du projet au ministère des Antiquités.

Le coût total des travaux de restauration s'élève à 104 millions de livres égyptiennes, soit six millions d'euros, selon le gouvernement. Haut d'environ 60 mètres et doté de six étages, ce monument a été construit vers 2.700 avant J.-C. par le célèbre architecte Imhotep, au-dessus d'une cavité profonde de 28 mètres abritant une tombe de granit rose.

Une polémique autour des rénovations en 2014

Les travaux de rénovation avaient été rendus nécessaires après qu'un séisme eut endommagé considérablement l'intérieur de la pyramide en 1992. En 2014, une polémique avait par ailleurs éclaté lorsque des médias égyptiens avaient fait état d'informations selon lesquelles la pyramide de Djoser avait été détériorée par les travaux de rénovation.Des ONG égyptiennes avaient alors critiqué ces travaux, estimant qu'ils altéraient l'aspect originel du monument.

"Jusqu'en 2015, les experts de l'Unesco ont présenté des rapports critiques du projet de restauration, nous avons depuis repris les travaux conformément aux normes de l'Unesco. En 2018, l'Unesco nous a présenté des rapports positifs", a tenu à assuré Khaled el-Enany.

Le site, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1979, constitue la première nécropole familiale d'Egypte, une pratique introduite par le pharaon Djoser. Sur cette même nécropole de Saqqara, les autorités égyptiennes avaient dévoilé en avril 2019 une tombe ornée de reliefs colorés et d'inscriptions bien préservées, appartenant à un noble de la Ve dynastie (entre 2.500 et 2.300 avant J.-C.).

Un argument majeur pour le tourisme égyptien

Ces dernières années, les autorités ont considérablement renforcé leur communication autour des découvertes archéologiques dans l'espoir d'attirer de nouveau les touristes qui ont déserté l'Egypte en raison des troubles liés à la révolte de 2011.



Les sites archéologiques constituent pour l'Egypte un argument majeur face à la concurrence d'autres destinations touristiques, et dans ce contexte, Khaled el-Enany, ministre des Antiquités depuis 2016 également obtenu en décembre dernier le porte-feuille du Tourisme.



"Nous travaillons dur à construire une nouvelle Egypte (...) et la restauration de notre patrimoine figure en tête de nos priorités", a souligné le Premier ministre Mostafa Madbouli, présent ce jeudi 5 mars à la cérémonie, en rappelant les nombreux projets gigantesques lancés par son gouvernement. Parmi eux, se trouvent notamment la construction de la nouvelle capitale administrative et du Grand Musée Egyptien (GEM), tous deux censés être inaugurés fin 2020.