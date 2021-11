Edward Snowden : que devient le lanceur d'alerte après le scandale des écoutes ?

Edward Snowden est désormais en Russie depuis 8 ans et ses révélations sur les écoutes illégales de la NSA. Il est protégé par la Russie, il ne l'aurait pas été de la même façon dans un pays allié des États-Unis.

Comment vit aujourd'hui Edward Snowden ? Peut-il sortir librement en Russie ? "On ne sait pas très bien, il est très discret là-dessus. Ce qu'on sait, c'est qu'il peut sortir effectivement, c'est que sa fiancée [Lindsay Mills, ndlr] l'a rejoint et qu'ils se sont mariés", commence Antoine Lefébure, historien et expert en nouvelles technologies, auteur du livre L'affaire Snowden, au micro de Jour J.

Lindsay Mills et Edward Snowden se sont retrouvés à Moscou, deux ans après sa fuite des États-Unis. "Il y a eu un moment un peu difficile, parce qu'elle s'est retrouvée avec 20 types du FBI, NSA et de la CIA chez elle (...) Elle a été martyrisée pendant plusieurs mois", poursuit Antoine Lefébure. Finalement elle lui a pardonné.

Il n'a pas l'air malheureux Antoine Lefébure

"Il n'a pas l'air malheureux. Il est citoyen américain et Moscou n'est pas la ville la plus marrante pour quelqu'un qui est Américain jusqu'au bout des ongles", ajoute Antoine Lefébure. "Il a trouvé l'exil dans un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. Je veux dire, il doit y avoir à un moment donné dichotomie", poursuit Flavie Flament. "Alors, deux, trois fois, il a critiqué la politique de Poutine pour montrer qu'il était tout de même indépendant, mais il y a des limites parce que ce sont les Russes qui assurent sa sécurité", décrit encore le journaliste.

D'une certaine façon, "Edward Snowden est muselé", résume Flavie Flament. "La seule chose qu'il a le droit de faire c'est travailler sur la sécurisation de systèmes informatiques et gagner de l'argent comme ça, en liaison avec des Américains par télétravail", poursuit Antoine Lefébure.

Va-t-il finir ses jours en Russie ?

Va-t-il devoir finir ses jours à Moscou ? "Il n'y aura aucun pardon possible et imaginable [de la part des États-Unis, ndlr], donc il est certain que Moscou est sa seule perspective, à moins d'un bouleversement. Le problème c'est l'exemplarité. Ce n'est pas qu'ils en veuillent à Snowden, le problème c'est qu'il n'y est pas d'autres Snowden aux États-Unis, donc il faut vraiment lui pourrir la vie. Ils ne peuvent pas le faire de Moscou mais si jamais il bouge de Moscou, ça va être très très embêtant pour lui", ainsi que pour sa compagne.

"C'est bien possible" que Snowden meure donc en Russie, conclut le journaliste. Mais, Snowden "n'estime pas que c'est cher payé. À partir du moment où il a vu les informations sortir dans The Guardian et dans le Washington Post, il était content. Il a dit : 'Si ça doit me coûter ma vie, au moins ça aura servi à quelque chose'". "C'est un type qui a une agilité, une intelligence et une détermination qui sont extraordinaires et qu'on n'attendait pas", conclut Antoine Lefébure.

