Edward Snowden "aimerait beaucoup" obtenir l'asile en France

publié le 15/09/2019 à 15:10

Le lanceur d'alerte américain Edward Snowden se trouve toujours en Russie où il est réfugé pour avoir révélé l'existence d'un système de surveillance massive aux États-Unis. Ce samedi 14 septembre, France Inter a diffusé plusieurs extraits d'une interview d'Edward Snowden dans laquelle il a exprimé son souhait d'obtenir l'asile en France.

"On ne veut pas que la France devienne comme tous ces pays que vous n'aimez pas. Le plus triste de toute cette histoire, c'est que le seul endroit où un lanceur d'alerte américain a la possibilité de parler, ce n'est pas en Europe, mais ici (ndlr en Russie)", explique Snowden.

"J'ai demandé l'asile en France en 2013, sous François Hollande. Évidemment, j'aimerais beaucoup que M. Macron m'accorde le droit d'asile", ajoute-t-il. "Ce n'est pas seulement la France qui est en question, c'est le monde occidental, c'est le système dans lequel on vit. Protéger les lanceurs d'alerte, accueillir quelqu'un comme moi, ce n'est pas attaquer les États-Unis", a défendu le lanceur d'alerte.

Ancien employé de l’agence nationale de la sécurité américaine (NSA), Edward Snowden avait révélé en 2013 l’existence d’un système de surveillance mondiale des communications et d’internet. Inculpé aux États-Unis d'espionnage et de vol de documents appartenant à l’État, il s’était réfugié en Russie la même année et son permis de séjour a été renouvelé jusqu’en 2020.