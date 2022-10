INVITÉ RTL - Christophe Guilluy : "Une société n'existe que si elle est incarnée"

Après le succès de son livre La France périphérique en 2014, le géographe et essayiste Christophe Guilluy publie chez Flammarion Les Dépossédés - L'instinct de survie des classes populaires. "J'ai essayé dans ce livre de conceptualiser ce qui se trame depuis une vingtaine d'années dans les pays développés", à savoir "cette contestation socio-culturelle qui surgit sous des formes différentes, politiques, culturelle, gilets-jaunes ou Brexit" et j'ai essayé de "définir le point commun de cette contestation" qui ne ressemble pas à un mouvement social du XIXe ou du XXe siècle.

Selon lui, cette contestation est "un mouvement qui émane de la classe moyenne occidentale, la majorité de la population, qui estime aujourd'hui qu'on les a dépossédés du travail, pour les gens qui sont au chômage". L'écrivain estime que "les classes dominantes n'ont jamais été aussi faibles, incompétentes et ridicules". "On ne peut pas sur réagir à chaque contestation et faire un chèque pour passer à l'étape d'après", estime-t-il. "La vraie question c'est de savoir quelle est la place de la majorité ordinaire, cette catégorie populaire majoritaire, dans un modèle économique qui concentre l'emploi dans quelques zones géographiques, les métropoles, et dans quelques catégories".

"La différence entre aujourd'hui et hier, c'est que la classe moyenne était intégrée économiquement (...) et représentée politiquement", poursuit Christophe Guilluy. "Elle était aussi représentée culturellement. Finalement, le modèle économique que l'on a choisi avec cette idée que l'on va tous devenir des cadres supérieurs ne s'est pas réalisé et on a des majorités de gens qui vivent sur des territoires qui créent de moins en moins d'emplois", estime-t-il. Pour autant, l'écrivain est convaincu que "ces catégories vont revenir au centre du jeu. Car ce modèle économique, culturel et politique ne peut pas tenir s'il ne représente pas la majorité de la population qui incarne ce modèle". "Une société n'existe que si elle est incarnée", résume-t-il.

