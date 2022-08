Écosse : les protections périodiques disponibles gratuitement, une première mondiale

Tampons et serviettes périodiques seront disponibles gratuitement à partir de lundi en Écosse pour toutes les femmes avec l'entrée en vigueur d'une loi contre la précarité menstruelle, a annoncé le gouvernement local. C'est une première dans le monde à cette échelle. En vertu de ce texte voté en 2020 par les députés de la nation britannique, les collectivités locales et les établissements scolaires et universitaires seront légalement contraints de fournir des protections périodiques gratuitement.

Le gouvernement écossais, qui proposait déjà depuis 2018 des serviettes périodiques et tampons dans les écoles et universités, affirme avoir été suivi sur cette voie par la Nouvelle-Zélande ou la Corée du Sud. "Fournir un accès à des protections hygiéniques gratuites est fondamental en termes d'égalité et de dignité", a souligné la ministre à la Justice sociale Shona Robison, cité dans un communiqué. "C'est encore plus important à un moment où les gens sont amenés à faire des choix difficiles en raison de la crise du coût de la vie", a-t-il ajouté.

En France, des protections hygiéniques sont proposées gratuitement aux étudiantes. On estime que 2 millions de personnes seraient concernées par la précarité menstruelle en France, dont un tiers des étudiantes. Dans le monde, c'est 500 millions de personnes. En France, un des facteurs majeurs de la précarité menstruelle est le coût élevé des protections. Rentrent aussi en compte les difficultés d'accès à l'hygiène causée par le manque d'entretien des toilettes publiques ou des toilettes scolaires.

