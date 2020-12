Écosse : 150 drones illuminent le ciel d'Édimbourg

publié le 31/12/2020 à 15:38

En Écosse, le passage à une nouvelle année est sacré. Tous les ans, Édimbourg offre l'une des plus grandes célébrations de la Saint-Sylvestre au monde. Malgré la pandémie de coronavirus, qui bouleverse le monde, 150 drones ont illuminé le ciel de la capitale dans le cadre du célèbre festival Edimburg's Hogmanay et son spectacle "Fare Well" pour fêter l'arrivée de 2021.

Un cerf galopant au-dessus des montagnes écossaises, une baleine explorant le ciel ou encore une colombe surplombant le château d'Édimbourg, les images sont signées Gary Wilson. L'homme s'est inspiré de l'écrivaine Jackie Kay pour représenter "ce que l'on a pu faire ou non en 2020", selon les informations données sur le site de l'événement, relayées par BFMTV.

Ce spectacle, composé de trois mini-films, se poursuivra jusqu'aux dernières heures de 2020. Malgré la crise sanitaire, un énorme feu d'artifice est également prévu dans la capitale jeudi 31 décembre.

Les superbes images d’un spectacle de drones dans le ciel d’Édimbourg, en Écosse pic.twitter.com/BGIndr8J0x — BFMTV (@BFMTV) December 30, 2020