publié le 13/09/2018 à 13:45

Des révélations en vue ? L'actrice pornographique américaine Stormy Daniels va publier début octobre une autobiographie dans laquelle elle dira "tout" de sa liaison présumée avec Donald Trump, a-t-elle révélé mercredi 12 septembre. "Il y a beaucoup" de choses dans le livre sur sa relation avec celui qui allait devenir président, a-t-elle assuré lors de l'émission The View sur la chaîne ABC.



"Vous ne pensiez pas que j'allais cacher quoi que ce soit ?", a-t-elle glissé, d'un air amusé, au sujet du contenu du livre, dont elle assure néanmoins que l'épisode Donald Trump n'est qu'une partie.

Si Stormy Daniels assure avoir eu une relation sexuelle avec le milliardaire en 2006, quelques mois après la naissance du dernier enfant du magnat new-yorkais, Barron, le président américain nie l'existence de cette relation, même si son ancien avocat, Michael Cohen, a admis devant la justice avoir payé Stormy Daniels 130.000 dollars, à la demande de Donald Trump, afin d'acheter son silence.

Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent de moi, mais au moins, c'est la vérité. Stormy Daniels Partager la citation





Elle a expliqué qu'une bonne partie du contenu d'un entretien qu'elle a donné, fin mars, à l'émission 60 Minutes sur la chaîne CBS avait été coupé au montage, faute de temps.

"Il y a des choses que j'ai dites dans l'interview et que je voudrais vraiment que les gens sachent, qui sont très importantes pour moi", a-t-elle déclaré.



"Je me suis dit que j'allais tout écrire et tout inclure", a-t-elle poursuivi. "Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent de moi, mais au moins, c'est la vérité." Stormy Daniels - Stephanie Clifford de son vrai nom - était jusqu'ici théoriquement tenue par l'accord de confidentialité qu'elle a conclu avec Michael Cohen, même si elle avait saisi la justice pour en être libérée.



Mais les avocats de Michael Cohen ont indiqué vendredi dans un document versé au dossier que l'avocat souhaitait annuler cet accord et rendre à Stormy Daniels sa liberté de parler.

Selon le site de la chaîne de librairies Barnes and Noble, l'éditeur du livre est St. Martin's Press, filiale du géant Macmillan. Contacté par l'AFP, St. Martin's n'a pas donné suite.