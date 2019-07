publié le 09/07/2019 à 17:05

Un bras de fer se joue entre Washington et Londres à propos de l’ambassadeur britannique outre-atlantique, Kim Darroch : Donald Trump souhaite qu'il soit renvoyé.

Le président américain faisait à nouveau pression sur Londres ce mardi matin pour obtenir le départ de l’ambassadeur. En cause ? Deux ans de notes confidentielles prises par le diplomate, accablantes pour Donald Trump et son administration ont fuité samedi 6 juillet dans un tabloïd britannique.

Et encore une fois, le chef d'État de fait pas dans la demie mesure. Il tweetait ce matin que l'ambassadeur est un "type complètement stupide", un "idiot prétentieux" et "loufoque".

Ce à quoi Londres a répondu que c’est le Royaume-Uni qui choisit son ambassadeur, pas le président américain.

Le président américain avait déjà affirmé lundi que les États-Unis n'auraient "plus de contact" avec l'ambassadeur mais Theresa May - dont le successeur doit être désigné à la fin du mois - avait rapidement réaffirmé son soutien à ce dernier.

Exclu d'un dîner avec l'émir du Qatar

Le ministre des Affaires Etrangères britannique Jeremy Hunt - par ailleurs rival de Boris Johnson pour devenir Premier Ministre - défend également l’ambassadeur qui n’aurait fait que ce qu’on lui demandait, tout en précisant qu'il s'agit sa position personnelle, et non celle du Royaume-Uni.

Ce différend prend des proportions gigantesques entre les deux alliés historiques : Kim Darroch ayant été désinvité au dernier moment d’un dîner lundi soir avec l’émir du Qatar, auquel assistait le président, où il a dénoncé l’arrogance du diplomate.

Trump étrille May sur le Brexit, "un désastre !"

Donald Trump revient également sur la sortie britannique de l'Union européenne, suggérant que l'ambassadeur parle "avec son pays, et avec la Première ministre May, au sujet de leurs négociations ratées sur le Brexit", ajoutant, "J'ai dit à Theresa May comment réaliser cet accord mais elle a fait à sa façon ridicule - incapable d'y parvenir. Un désastre !".



Dans les câbles diplomatiques publiés samedi soir par le journal dominical britannique Mail on Sunday, l'ambassadeur britannique qualifie notamment le président américain d'"instable" et d'"incompétent".



Ces câbles, dont certains remontent à 2017, n'avaient pas vocation à être révélés au public. Kim Darroch est en poste à Washington depuis janvier 2016. Le gouvernement britannique a annoncé l'ouverture d'une enquête pour identifier les responsables de cette fuite, n'excluant pas l'intervention de la police le cas échéant.