Disparition du sous-marin Titan : des débris et des "restes humains présumés" découverts

Crédit : AFP PHOTO / US DEPARTMENT OF DEFENSE / USCG CHIEF WARRANT OFFICER MELISSA LEAKE

Lors de nouvelles opérations pour mieux comprendre le drame, les garde-côtes américains ont annoncé avoir trouvé et récupéré des débris issus du sous-marin Titan. Parmi ces débris, des "restes humains présumés", qui ont été prélevés et transportés pour analyse.

Le 18 juin 2023, ce petit submersible opéré par la société OceanGate a plongé en mer pour un voyage d'observation du Titanic, avec pour objectif de refaire surface sept heures plus tard. Au bout de deux heures, tout contact a été perdu avec les passagers. Une vaste opération de secours a été organisée pour tenter de les retrouver avant la fin de leurs réserves d'oxygène, provoquant l'émoi des internautes du monde entier. Finalement, les enquêteurs ont découvert que le sous-marin aurait implosé lors de la descente, tuant les cinq hommes sur le coup.

Une audition publique en préparation

Cette nouvelle mission de recherche, menée en partenariat avec la Marine américaine, faisait suite à des opérations initiales de repêchage au fond de l'océan, à environ 488 mètres du Titanic, ont indiqué les garde-côtes. Comme l'explique l'agence américaine AP, Les débris récupérés ont été débarqués dans un port qui n'a pas été nommé par les autorités.

Les autorités maritimes ont précisé que des enquêteurs américains et canadiens s'étaient joints à l'expédition, et que les garde-côtes se coordonnaient avec les organismes d'enquête internationaux pour planifier un examen conjoint des preuves. L'organisme d'enquête des garde-côtes américains, le Marine Board of Investigation, compte poursuivre ses entretiens avec les témoins, en vue d'une audience publique sur la tragédie.

OceanGate, l'exploitant du navire, a depuis cessé ses activités. Le patron de l'entreprise était parmi les victimes. Avant l'accident, un ex-dirigeant de la société avait émis des doutes sur la sûreté de l'appareil, dont le hublot n'aurait pas été conçu pour résister à la pression de l'eau, gigantesque à de telles profondeurs.