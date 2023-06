Titanic : pourquoi la disparition du sous-marin Titan nous a fasciné autant ?

C'est un drame qui a convoqué les imaginaires du monde entier. Cinq passagers, perdus dans les profondeurs de l'océan Atlantique, à bord d'un minuscule sous-marin créé pour rejoindre l'épave du légendaire Titanic. L'annonce de la disparition inquiétante de ce véhicule baptisé Titan a immédiatement fasciné le public et les rédactions du globe. Tous les ingrédients étaient présents pour que cette affaire devienne irrésistible, magnétique, médusante.

Tout d'abord, cette disparition, initialement inquiétante avant de devenir dramatique, est liée très directement à la plus bouleversante catastrophe maritime de l'histoire : le naufrage du Titanic. Depuis sa collision avec un iceberg, lors de son voyage inaugural de Southampton à New York en 1912, le Titanic n'a cessé d'intriguer. Il s'agissait avant tout d'un épouvantable accident puisque 1.500 passagers et membres d'équipage ont trouvé la mort dans les eaux gelées de l'Atlantique. Il s'agit aussi d'une histoire qui est devenue une légende, depuis les articles des journaux de l'époque qui ont méticuleusement décrypté l'événement jusqu'au film de James Cameron qui a été (et demeure) un monument du 7ᵉ art et de la culture mondiale.

Le naufrage du Titanic continue d'interroger aujourd'hui. Que s'est-il passé réellement ? Quelles sont les responsabilités du capitaine ou des ingénieurs ? Qui a survécu et comment ? Une myriade de questions qui agite toujours les passionnés et les historiens. Une passion particulièrement ardente puisque le Titanic était un bijou de technologie et de luxe, un