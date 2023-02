DIAPORAMA - Venise : les canaux de la Sérénissime asséchés par le manque de pluie

Les canaux de Venise asséchés Crédits : MARCO SABADIN / AFP

Le nord de l'Italie connait une importante sécheresse Crédits : MARCO SABADIN / AFP

Les célèbres gondoles de Venise sont à quai Crédits : MARCO SABADIN / AFP

Elles ne peuvent pas circuler sur certains canaux Crédits : MARCO SABADIN / AFP

La plupart des canaux ressemblent à des chemins boueux Crédits : MARCO SABADIN / AFP

Le personnel médical est parfois obligé de se déplacer à pied Crédits : MARCO SABADIN / AFP

C'est l'importante durée du phénomène qui inquiète les autorités Crédits : MARCO SABADIN / AFP Précédent Suivant

Ces dernières années, on a plutôt connu la belle Venise sous les eaux, en proie à d'importantes inondations, notamment fin 2019, avec une marée haute historique. Cette fois-ci, c'est marée basse dans la Cité des Doges, frappée par une importante sécheresse. C'est tout le nord de l’Italie qui est concerné. À cause de l'absence de pluie, le Pô, plus long fleuve du pays, a perdu 61% de sa quantité d'eau, révèlent les médias italiens.

Conséquences : les célèbres canaux qui irriguent Venise en temps normal sont asséchés. Les images qui circulent sur les réseaux sociaux montrent des gondoles, à quai, sur des chemins boueux. S'il n'est pas rare à cette période que la ville connaisse une baisse de son niveau d'eau, c'est l'importante durée du phénomène qui inquiète les autorités.

Le média local TGCOM24 révèle particulièrement que le niveau des canaux pose un problème pour les hydro-ambulances de la ville qui ne peuvent plus circuler dans certains endroits. Le personnel médical est parfois obligé de se déplacer à pied.



