À New-York, plusieurs restaurants célèbrent le Nouvel An chinois dans une atmosphère conviviale

Le pont du port de Sydney s'est éclairé en rouge pour fêter le Nouvel An lunaire

À Yangon, la plus grande ville du Myanmar (ex-Birmanie), des danseurs munis de déguisements colorés défilent dans les rues

Des danseurs traditionnels font une pause avant leur prochaine représentation lors des célébrations du Nouvel An lunaire à Bangkok

À Surabaya, un commerçant indonésien attend que les clients n'achètent ses décorations, crées spécialement pour le Nouvel An lunaire

Dans un centre commercial du quartier chinois de Manille, aux Philippines, des enfants touchent des cochons lors d'une cérémonie en prévision du Nouvel An chinois

Dans la ville de Nantong, en Chine, les travailleurs ont mis en place une décoration géante pour marquer le Nouvel An lunaire du cochon

et AFP

publié le 05/02/2019 à 22:02

Les festivités du Nouvel An chinois, qui a lieu ce mardi 5 février, ont débuté et chacun le fête à sa manière. Particulièrement populaire dans la majeure partie de l'Asie, le Nouvel An chinois voit l'année 2019 être placée sous le signe du cochon de terre.



Des défilés déguisés à Yangon jusqu'au spectacle de lanterne de Yanghzou en passant par des plongeurs à Kuala Lumpur, tout le continent asiatique s'est mis à la hauteur de l’événement qui se terminera le 25 février 2020, pour céder sa place au signe du Rat de Métal.

Le cochon est le 12e animal du zodiaque chinois, le dernier du cycle. Il s'agit de votre année seulement si vous êtes nés durant les années lunaires (qui correspondent presque à notre calendrier sauf si vous êtes natifs de janvier ou février) de 1947, 1959, 1971, 1983, 1995 ou 2007.

Un événement aux multiples coutumes

> Les communautés chinoises fêtent l'année du cochon Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : GREG BAKER, Lapyae Ko / AFP | Date : 05/02/2019

Bien que l'événement a une date de début précise, les populations le préparent en amont. Plusieurs jours avant le lancement des festivités, il est de coutume que les habitants nettoient leur foyer afin d'en chasser les éventuels mauvais sorts.



Les Chinois allument également des bâtons d'encens lors de leurs prières pour se souhaiter une bonne année. Placée sous le signe du cochon, l'année 2019 fête un animal qui symbolise la richesse et la bonne fortune.





Durant les festivités, qui durent 15 jours, des repas familiaux ont lieu, accompagnées de cérémonie religieuse en hommage aux ancêtres. L'ambiance bat son plein partout dans le monde et particulièrement en Asie lors de cet événement où des danses traditionnelles, animées par des danseurs issus de la communauté chinoise, rassemblent les foules.