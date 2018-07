Nouvel an chinois 2017 : la plus grande migration humaine

publié le 27/01/2017 à 09:05

Pendant le Nouvel an, les Chinois sont en vacances. C'est donc fin janvier-début février (tout dépend du calendrier lunaire) que les centaines de millions de salariés chinois profitent de l'une de leur deux semaines de congés payés annuelles. C'est qu'on appelle là-bas la "semaine d'or", pendant laquelle les Chinois sont saisis par la fureur de la locomotion. Une frénésie même. Le Quotidien du peuple, le journal officiel, a prévenu il y a quelques jours : le Nouvel an 2017 devrait battre un nouveau record, avec trois milliards de déplacements sur la période, en train, en bus, en voiture et en avion. C'est 100 millions de plus que l'année dernière.



Les aéroports et les gares sont saturés, littéralement pris d'assaut. Tous les sites de co-voiturages explosent face à la demande. Les trains sont bondés, en particulier les TGV, bien plus nombreux aujourd'hui puisque le pays a maintenant 19.000 kilomètres de ligne a grande vitesse. Cette année, il y a une difficulté supplémentaire : le pays fait face à un hiver particulièrement rigoureux, qui complique les déplacements. En Mongolie intérieure, par exemple, le thermomètre a chuté jusqu'à -45 degrés.

En quête de soleil et d'air pur

Traditionnellement, les Chinois partent dans leur famille, dans leur province d'origine. En particulier les millions de travailleurs migrants qui sont employés sur les chantiers de construction dans les grandes métropoles de la côte orientale. C'est l'armée des ombres, les esclaves du miracle chinois, qui ne rentrent chez eux qu'une fois par an, justement cette semaine-là.

Quant à la classe urbaine aisée, elle délaisse de plus en plus les habitudes et ses parents, pour leur préférer des lieux de villégiature : à Kunming, par exemple, dans le sud-ouest quasi tropical du pays, à Hainan, une île méridionale devenue un complexe touristique. Les urbains cherchent deux choses : le soleil, et surtout l'air pur pour fuir la pollution qui les asphyxie.



Quelque 6 millions de Chinois devraient quitter le pays, pour aller en priorité en Asie : à Taiwan, en Thaïlande ou en Corée du Sud. L'Europe n'est que minoritaire. Elle a souffert des attentats, même si les Chinois semblent revenir un peu.



La Chine découvre les loisirs de masse

Ils découvrent les loisirs de masse. Un peu comme l'Europe dans les années 1960 ou 1970, lorsque le niveau de vie s'améliorant, nous avons pu consacrer un budget aux vacances. Le gouvernement chinois, qui a des plans pour tout, a bien sûr un gigantesque programme de développement du tourisme intérieur. Car il y voit à raison un puissant levier de croissance. Il sollicite pour cela l'expertise française.



C'est un groupe chinois qui a ainsi racheté le Club Med, notre fleuron du tourisme. D'autres sociétés touristiques ont des projets dans l'empire du Milieu. Vu de Chine, nous sommes les spécialistes du temps libre. La France a au moins une spécialité internationalement reconnue. Un domaine d'excellence, pourrait-on dire. Nous entrons dans l'année du coq de feu, qui récompense ceux qui sont persévérants et patients. Tout un programme.