publié le 19/08/2020

Alors que le nord de la Californie est en proie à de violents feux de forêt, dus aux fortes chaleurs, une tornade de feu et de fumée s'est élevée dans le ciel, samedi 15 août. Un phénomène rare capturé en images par un témoin situé à proximité.

Plus de 120 km² de végétation sont déjà partis en fumée près de la petite ville de Loyalton, en Californie, ont rapporté des médias américains. Une tornade de feu s'est d'ailleurs formée, au dessus d'une prairie en flammes, filmée par un témoin, a partagé la radio Voice of America. Le "Firenado" s'est en effet déclaré à la frontière de la Californie et du Nevada.

La Californie connait des températures record et des incendies apparaissent un peu partout dans l'État, obligeant même parfois les habitants à évacuer leur habitation. Ces dernières années, les incendies se sont multipliés et ont pris de l'ampleur, en partie en raison du changement climatique. Le plus meurtrier de l'histoire de la Californie, Camp Fire, s'est produit en novembre 2018 dans le nord de l'Etat et avait coûté la vie à 86 personnes.

