DIAPORAMA - États-Unis : une tempête "potentiellement meurtrière" frappe le nord-est du pays

Le New Jersey (New York) sous la neige, le 29 janvier 2022. Crédits : Michael loccisano / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Boston (Massachusetts) sous la neige, le 29 janvier 2022. Crédits : Scott Eisen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Boston (Massachusetts) sous la neige, le 29 janvier 2022. Crédits : Scott Eisen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Au sommet du Summit One Vanderbilt à New York, le 29 janvier 2022. Crédits : TIMOTHY A. CLARY / AFP

Les vagues violentes à Scituate, Massachusetts, le 29 janvier 2022. Crédits : JOSEPH PREZIOSO / AFP

Stony Brook (New York) sous la neige, le 29 janvier 2022. Crédits : Andrew Theodorakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Brooklyn (New York) sous la neige, le 29 janvier 2022. Crédits : SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Dans le New Jersey (New York), la neige recouvre même les panneaux de signalisation, le 29 janvier 2022. Crédits : Michael loccisano / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP