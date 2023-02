Et plus de 5.000 pompiers s'affairent toujours à maitriser les flammes

Les images sont effroyables. Au Chili, selon un bilan de ce dimanche 5 février, 24 personnes ont perdu la vie et plus d'un millier ont été blessées dans de multiples feux de forêt qui sévissent depuis plusieurs jours dans plusieurs régions du centre du pays. Attisés par des vents forts et des températures supérieures à 40 degrés, les feux ont dévasté en cinq jours quelque 270.000 hectares et détruit 1.081 habitations, ont précisé les autorités.

Le gouvernement a déclaré l'état de catastrophe dans les régions concernées. Parmi les centaines d'incendies déclarés, plusieurs dizaines sont toujours hors de contrôle, selon le service national de prévention et de réponse aux catastrophes. Une alerte rouge reste en place dans trois des régions touchées et plus de 5.000 pompiers s'affairent toujours à maitriser les flammes.

Le président Gabriel Boric a visité les zones ravagées ce dimanche. Certaines des zones dévastées sont particulièrement pauvres et marquées par les conflits qui opposent les communautés Mapuches, le principal peuple autochtone du Chili, à l'État chilien, aux entreprises forestières et à certains particuliers.

