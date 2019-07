publié le 10/07/2019 à 11:41

Il y a quelques temps une étude révélait que les enfants préfèrent les écrans aux bonbons. Ils préfèrent aussi bidouiller sur un smartphone ou une tablette plutôt que jouer dehors. L'Organisation mondiale de la santé reconnait désormais l'existence d'une addiction aux jeux-vidéo. Mais aucun traitement n'existe à ce jour.

Alors aux États-Unis, certains parents n'hésitent pas à payer des coachs pour apprendre aux enfants à jouer. Cette incroyable information du New York Times est relayée par le site du Point. Le tarif ? À la campagne ou dans les petites villes, c'est 80 dollars de l'heure, environ 71 euros. Mais dans les grands centres urbains, cela peut aller de 125 à 250 dollars de l'heure. Et à chaque fois, les parents signent pour un programme de 8 à 12 sessions.

Tout ça pour quoi ? Des conseils qui enfoncent des portes ouvertes : donner aux enfants des objets aussi insolites qu'une corde à sauter, de la peinture, ou juste un peu d'espace pour courir, on peut aussi adopter un animal de compagnie. Plus globalement, on suggère aux parents de se souvenir de leur propre enfance, ce qu'ils ont souvent du mal à faire. Parce qu'en réalité, eux aussi sont scotchés à leur smartphone, et semblent avoir oublié qu'ils ont grandi sans.