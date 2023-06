Une figure de la chanson brésilienne s'est éteinte. L'artiste Astrud Evangelina Weinert, plus connue sous le nom d'Astrud Gilberto, est morte ce mardi 6 juin. La chanteuse avait 83 ans. Ce décès a été annoncé par la famille de la chanteuse sur les réseaux sociaux. .

"J'apporte la triste nouvelle que ma grand-mère est devenue une étoile aujourd'hui", a écrit Sofia Gilberto, la petite fille de la chanteuse. Grande figure de la bossa nova, Astrud Gilberto était célèbre pour sa chanson A girl from Ipanema, sortie au milieu des années 60, qu'elle chantait notamment en compagnie de son mari de l'époque, Joao Gilberto. Ce morceau a été un véritable tube à l'échelle mondiale.

Avant de connaître le succès dans l'univers musical, Astrud Gilberto, née le 30 mars 1940, avait exercé en tant que secrétaire au ministère de l'Agriculture de son pays. Très active lors des années 60 à la suite du succès de The girl from Ipanema, Astrud Gilberto se mettra ensuite plus en retrait de sa carrière de chanteuse.

Néanmoins, l'artiste brésilienne fera son retour, au milieu des années 90, pour des collaborations avec George Michael ou encore avec Etienne Daho. Le chanteur français invita Astrud Gilberto sur son album Eden sur le titre Les Bords de Seine. La chanteuse brésilienne a aussi fondé sa propre maison de production. Elle a aussi écrit un livre en rapport avec la protection des animaux.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info