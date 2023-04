DOCUMENT RTL - Étienne Daho raconte comment Saint-Malo a inspiré son nouvel album

Son nouvel album, Tirer la nuit sur les étoiles, sortira le 12 mai 2023. En avant-première, Étienne Daho a invité RTL à le rejoindre en Bretagne, pour une balade en plein air dans la ville de Saint-Malo. Là où est né ce disque, là où le chanteur a écrit et en partie enregistré ses nouvelles chansons. C'est donc un moment privilégié avec cet artiste discret.

Il faudra attendre l'automne pour voir Étienne Daho sur scène : sa tournée des Zéniths démarrera le 4 novembre prochain, avec un passage à Paris, à l'Accor Arena de Bercy le 22 décembre.

Comment Étienne Daho a-t-il attrapé le "virus" de Saint-Malo ? "Cela date d'il y a très longtemps. Je suis de Rennes, donc je venais très très souvent le week-end, puis après quand j’étais un plus âgé, quand j’étais à la fac, après les boîtes de nuit, on finissait notre nuit à Saint-Malo ou à Dinard. C'est un lieu qui a toujours été assez présent. Que je trouvais assez austère il y a quelques années. Et puis, c’est un endroit très attachant. Il y a quelque chose dans l’air qui attrape. Soit on est sensible, soit pas du tout. Je suis assez accro depuis longtemps. On revient toujours dans les endroits qui ont marqué la jeunesse", confie le chanteur.

Étienne Daho et Steven Bellery à Saint-Malo Crédit : Steven Bellery / RTL

J'ai besoin de la solitude pour retrouver de la force Étienne Daho

Étienne Daho explique aussi pourquoi il est resté discret tout au long de sa carrière : "J’ai compris assez vite qu’il fallait vraiment protéger son intimité et celle des personnes qui vous entoure. J’ai besoin de la solitude pour retrouver de la force, j’ai besoin de la protection de ma maison, de mes amis. On peut appeler ça des remparts".

