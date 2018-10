Crédit : Capture d'écran / The Weather Network

publié le 22/10/2018 à 19:46

Une image digne des plus impressionnants films fantastiques. Le 16 octobre, un internaute a pu filmer un étrange phénomène dans une forêt de Sacre-Coeur, au Québec (Canada). Dans cette vidéo, on voit le sol en-dessous d'un arbre se soulever par intermittence, ce qui donnent l'impression que la terre "respire".



Mais comment expliquer cette manifestation aussi curieuse qu'hypnotique ? Selon Mark Vanderwouw, arboriste à Newmarket (Ontario) cité par la chaîne canadienne The Weather Network, il s'agit en fait d'une "illusion d'optique" qui n'aurait à voir avec une quelconque respiration.

Ce spectacle envoûtant est en réalité dû à des conditions météorologiques particulières. "Lorsqu'un épisode de pluie associé à une tempête, le sol se sature d'eau, ce qui 'détend' les liens entre la terre et les racines de l'arbre", explique Mark Vanderwouw.



> Des vents violents donnent l'impression que la terre "respire" au Québec

Sous la pression des rafales qui soufflent à la cime des arbres, le sol se soulève. "Si le vent avait été suffisamment fort ou avait continué à souffler, davantage de racines auraient été cassées et certains arbres auraient fini par tomber", ajoute-t-il.





Bien qu'il s'agisse d'un phénomène peu connu, ces "forêts qui respirent" s'observent assez souvent. En octobre 2015, un promeneur avait pu filmer un moment similaire dans une forêt de Nouvelle-Écosse (Canada).