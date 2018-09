publié le 05/09/2018 à 18:15

Nouvelle catastrophe naturelle au Japon. Jebi, le plus violent typhon de ces 25 dernières années, a balayé une grande partie du pays mardi 4 septembre. Ce 21ème cyclone de la saison a provoqué la mort de 11 personnes et blessé environ 600 autres, en plus d'avoir laissé sur son passage des maisons détruites, des arbres arrachés, des toitures envolées, des grues affaissées ou des véhicules accidentés, comme des vidéos en témoignent sur les réseaux sociaux.



L'aéroport Kix, situé en mer sur une île artificielle au large d'Osaka, a été inondé et fermé. Près de 3.000 passagers et plusieurs centaines d'employés sont restés bloqués à l'intérieur. La situation est particulièrement problématique puisque Kix, troisième aéroport du pays, représenterait 10% des exportations de marchandises japonaises.



Le typhon, dont les vents soufflaient à près de 220 km/h, a traversé tout l'archipel du sud-ouest au nord. Classé dans la catégorie des typhons "très puissants", un phénomène de ce type ne s'était pas produit depuis 1993.