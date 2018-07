Daesh annonce la mort d'un fils de son chef en Syrie

et AFP

publié le 04/07/2018 à 13:01

"Houdhayfah al-Badri (Dieu ait son âme) le fils du calife (...) a été tué dans une attaque contre les Nussayriyyah et les Russes dans une centrale électrique dans la province de Homs". C'est en ces termes que Daesh a annoncé la mort d'un fils d'Abou Bakr al-Baghdadi, le chef de l'organisation État islamique.



L'annonce a été faite dans un communiqué publié sur les chaînes Télégram utilisées par son organe de propagande Amaq. Le terme Nussayriyyah est utilisé par l'EI pour désigner la communauté alaouite dont est issu le président syrien.



Le chef du groupe État islamique Abou Bakr al-Baghdadi, donné mort à plusieurs reprises, serait encore vivant. Il se trouverait en territoire syrien, le long de la frontière avec l'Irak, a affirmé début mai un responsable irakien. Le "calife" auto-proclamé de l'EI "se déplace accompagné de quatre ou cinq personnes", dont "son fils et son gendre" avait indiqué ce général des services de renseignement sous le couvert de l'anonymat. Abou Bakr al-Baghdadi aurait eu quatre enfants avec sa première femme puis un fils avec sa deuxième femme.

Daesh conserve encore quelques poches

L'organisation avait connu une ascension rapide en Syrie et en Irak. En 2014, elle avait proclamé un "califat" à cheval sur les deux pays. Son territoire s'est réduit peu à peu au fil des années, à coups d'offensives distinctes.



Ces offensives ont notamment été menées par une alliance kurdo-arabe, soutenue par la coalition internationale emmenée par les États-Unis, d'une part, et le régime syrien, soutenu par la Russie, d'autre part.





Daesh conserve encore quelques poches dans la partie désertique de la province de Homs, dans le centre de la Syrie ainsi que dans l'est du pays, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'Observatoire estime à moins de 3% la part du territoire syrien encore sous le contrôle de l'organisation ultraradicale.