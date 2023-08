Croatie : en pleine Coupe du monde, des handballeurs burundais disparaissent sans laisser de traces

En plein Championnat du monde des moins de 19 ans, organisé en Croatie, dix jeunes handballeurs burundais ont mystérieusement disparu, a indiqué la police locale le jeudi 10 août. "Il s'agit de dix jeunes hommes, nés en 2006, qui ont quitté hier (mercredi) vers 15h30 les locaux d'une cité universitaire de Rijeka et qui sont partis dans une direction inconnue", a précisé la police dans un communiqué.



Ces participants au Mondial, qui se déroule du 2 au 13 août dans plusieurs villes croates, étaient logés dans cette cité universitaire de la ville portuaire, selon les forces de l'ordre. Une opération est en cours pour "retrouver les personnes disparues et pour établir les faits et les circonstances de leur disparition". La Fédération croate de handball (HRS), organisatrice du tournoi, a indiqué que les joueurs burundais, qui avaient déjà disputé plusieurs rencontres dans la phase de poules, avaient disparu la veille d'un match contre la sélection de Bahreïn, qui a donc été annulé jeudi.

La Croatie, membre de l'UE depuis 2013, est un des pays de transit des migrants clandestins qui essayent de parvenir en Europe occidentale en passant par les Balkans. Le Burundi, situé à l'est de l'Afrique, est de son côté l'un des pays les plus pauvres au monde et l'un des plus densément peuplés du continent.

