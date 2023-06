Naufrage en Grèce : pourquoi les garde-côtes sont-ils mis en cause ?

Deux jours après l'une des pires catastrophes maritimes de la décennie en mer Méditerranée, les recherches de victimes et de survivants en Grèce touchent à leur fin ce vendredi soir. Au total, 78 corps de migrants ont été repêchés et 400 disparus sont à déplorer. Jeudi soir, neuf Égyptiens, soupçonnés d'être des passeurs, ont été arrêtés. Néanmoins, le Haut commissariat aux réfugiés (HCR) accuse également les garde-côtes grecs d'avoir fait chavirer le bateau.



La question se pose désormais : les garde-côtes grecs ont-ils provoqué ce naufrage en causant des vagues avec leur bateau ? Ceux-ci réfutent toute accusation, et assurent avoir proposé de l'aide, en vain, à ces migrants. Mais les témoignages des rescapés sont à charge : ils affirment que les garde-côtes grecs auraient voulu tirer le navire rouillé vers les eaux à responsabilité italienne.

S'il est impossible de vérifier ces informations pour le moment, une nouvelle enquête a été demandée ce vendredi soir par le bureau de Kalamata, pour "non assistance à personne en danger", contre les garde-côtes grecs.

Une polémique à l'ampleur diplomatique

Une polémique d'autant plus complexe qu'elle devient à présent diplomatique. L'Italie et la Grèce se renvoient la balle : les Grecs auraient été prévenus par les Italiens de la présence du bateau. En réalité, on sait que les garde-côtes grecs et italiens ont été informés au même moment de l'arrivée du navire.

La classe politique grecque, dans son ensemble, à droite comme à gauche, estime qu'il y aurait dû y avoir assistance. Ils estiment également qu'en voyant l'embarcation approcher, les garde-côtes italiens auraient dû porter secours aux passagers, au lieu de tourner le dos.

De même que pour les recherches, la Grèce n'a pas du tout été assistée par ses collègues italiens, et fustige cette inertie venue d'Italie.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info