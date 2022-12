Crise énergétique en Europe : le Royaume-Uni rouvre temporairement ses centrales à charbon

Deux unités de production de la centrale à charbon du Yorkshire ont été activées pour "donner confiance au public que l'approvisionnement énergétique de lundi" est assuré, a expliqué le gestionnaire de réseau électrique britannique. Le Royaume-Uni a été touché par une vague de froid inattendue qui a paralysé une bonne partie du pays. Les températures ont baissé jusqu'à -10°C dans certaines régions et des chutes de neige importantes ont perturbé le transport routier, aérien et ferroviaire.

L'énergéticien Drax a mis en route deux unités de production, mais a rapidement "arrêté ces unités", expliquant avoir suffisamment d'énergie à disposition. Le gouvernement britannique a demandé à trois énergéticiens de garder ouvert trois centrales à charbon. Face à une consommation excessive, ou à une vague de froid inattendue, le gouvernement peut alors mettre à disposition ces centrales et s'assurer une continuité de l'approvisionnement. Ces trois opérateurs peuvent alimenter jusqu'à 600.000 foyers en cas de besoin.

Mais si ces centrales à charbon sont disponibles, rien n'indique qu'elles seront vraiment mises à contribution. Malgré l'arrivée soudaine et violente de la vague de froid, cela n'a pas nécessité la réouverture des centrales, mais a surtout servi de test pour le gouvernement. Le gestionnaire de réseau prévoit un hiver sans tension, mais avertit que des conditions extrêmes pourraient conduire à des coupures temporaires et localisées. Tout comme en France, les Britanniques sont invités à limiter leurs consommations de gaz et d'électricité.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info