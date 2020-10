Covid-19 : le seuil des 150.000 morts dépassé au Brésil

et AFP

publié le 11/10/2020 à 04:40

Deuxième pays le plus touché par l'épidémie de Covid-19 derrière les Etats-Unis, le Brésil a dépassé ce samedi la barre des 150 000 morts. Le pays de 212 millions d'habitants a enregistré 559 nouveaux décès sur les dernières 24 heures.

Depuis le recensement du premier cas le 26 février dernier, les courbes ont augmenté de façon exponentielle avant de se stabiliser en juin, avec un très long plateau à plus de 1.000 morts quotidiennes en moyenne. Le pays sud-américain avait atteint le seuil des 100 000 morts en août dernier.

C'est à partir de ce même mois que la baisse s'est amorcée, avec en moyenne 932 décès enregistrés par jour. Ce tassement de la pandémie s'est confirmé la semaine dernière, avec 610 décès par jour en moyenne.

La moyenne quotidienne des nouveaux cas sur une semaine s'affaisse également, à 27.477 contre plus de 40.000 début septembre. Les épidémiologistes soulignent toutefois que les pays européens et asiatiques ont connu une baisse beaucoup plus prononcée après que le pic a été atteint.

"Malgré cette baisse, environ 600 personnes meurent encore tous les jours de Covid-19, donc il reste encore un long chemin à parcourir", explique José David Urbaez, chercheur de la Société brésilienne d'Infectiologie.