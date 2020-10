Au Brésil, un manchot meurt après avoir avalé un masque

publié le 05/10/2020 à 19:36

Un danger supplémentaire pour les espèces marines. Sur une plage de São Sebastião, dans l'État de São Paulo au Brésil, un manchot de Magellan a été retrouvé mort, très probablement étouffé par un masque en tissu.

En autopsiant la dépouille de l'animal, les scientifiques ont retrouvé l'objet intact dans son estomac selon Futura-Sciences. "Cet événement est la preuve sans équivoque que ce type de déchets provoque des dommages et la mortalité de la faune marine", explique Hugo Gallo Neto, océanographe et président de l'Institut Argonauta.

Ce n'est pas du tout la première découverte de ce style sur les côtes du Brésil. En 2017 par exemple, une tortue a été retrouvée morte sur une plage de Caraguatatuba avec une grande quantité de déchets en plastique dans son estomac. Même cas pour un dauphin, flottant sans vie, tué par un morceau de tong en plastique coincée dans son rostre.

Hugo Gallo Neto lutte pour des lois plus strictes concernant le respect de l'environnement et souhaite voir apparaître des sanctions plus lourdes envers les personnes qui jettent leurs déchets dans la nature.