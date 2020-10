Coronavirus au Brésil : le pays dépasse les 5 millions de contaminés

et AFP

Même si le Brésil enregistre une décrue de l'épidémie de coronavirus, une barre a été franchie dans le pays qui est le deuxième plus atteint en terme de morts de la Covid-19. Mardi 6 octobre, les autorités sanitaires ont indiqué qu'il y a désormais plus de 5 millions de personnes contaminées au Brésil.

31.553 cas ont été recensés en 24h, ainsi que 734 nouveaux décès. Le ministère de la Santé recense 5.000.694 malades, et le bilan des morts atteint 148.228 personnes. Le Brésil arrive deuxième à ce comptage funeste derrière les États-Unis (211.108) et devant l'Inde (104.555). En comparaison, les Américains comptent 7,5 millions de contaminés et l'Inde 6,7 millions de personnes.

La moyenne quotidienne de décès sur la dernière semaine est de 610 morts par jour, un niveau qui confirme un tassement de la pandémie après un interminable plateau de 1.000 morts quotidiens enregistrés entre juin et début août.

La moyenne quotidienne des nouveaux cas sur une semaine s'affaisse également, à 27.477 contre plus de 40.000 début septembre.

La reprise de l'activité pourrait faire repartir l'épidémie

Parmi les indicateurs observés attentivement pour mesurer la gravité de l'épidémie, le taux de reproduction, qui correspond au nombre moyen de personnes infectées par un porteur du Sard-CoV2, il tourne actuellement autour de 1 au Brésil. Malgré ces nouvelles encourageantes, les experts restent prudents car la situation reste pour eux "préoccupante".

"La baisse du nombre de cas et de décès est très faible et n'est pas encore soutenue. Il y a donc une première tendance au déclin mais elle reste à confirmer", a déclaré à l'AFP Mauro Sanchez, épidémiologiste à l'université de Brasilia.

La prudence des scientifiques brésiliens tient au fait qu'une vague de chaleur frappe actuellement le Brésil, amenant les habitants à envahir les plages. Les autorités ont en outre annoncé la reprise de plusieurs activités essentielles. Ainsi dans l'État de Sao Paulo, le retour des élèves en classe a été autorisé dans le privé comme dans le public.

La reprise des activités économiques amène de nombreuses personnes jusqu'alors confinées à devenir la "nouvelle population susceptible de contagion" au Covid-19, a prévenu Mauro Sanchez.

Une économie encore fragile

Fortement touché par cette épidémie, le Brésil enregistre un taux de chômage record de 13,8%, mais les effets potentiellement dévastateurs du virus sur l'économie ont été freinés par une aide d'urgence délivrée à environ un tiers de la situation. Selon le FMI, l'économie brésilienne devrait quand même se contracter de 5,8% en 2020.



Ce qui reste une projection moins pessimiste qu'en juin lorsque l'organisation prévoyait une chute de 9,1% du produit intérieur brut (PIB). Le FMI prévient que les dangers qui pèsent sur l'économie restent "élevés et multiformes", en particulier le risque d'une deuxième vague épidémique, les conséquences à long terme d'une récession prolongée et une confiance moindre des investisseurs compte tenu du niveau élevé de la dette qui approche les 100% du PIB.