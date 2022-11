Coupe du monde : que va faire Budweiser de la bière interdite de vente au Qatar ?

S'il fallait une raison supplémentaire pour encourager les Bleus durant la Coupe du monde, Budweiser va sûrement mettre tout le monde d'accord. Interdit de vendre ses boissons alcoolisées dans les stades de la Coupe du monde, le brasseur américain a annoncé jeudi 24 novembre vouloir offrir son stock d'invendus au pays qui soulèvera le trophée le 18 décembre prochain.

"Nous organiserons la célébration ultime du championnat pour le pays vainqueur. Parce que, pour les fans, leurs joueurs auront conquis le monde", a par ailleurs déclaré un porte-parole de l'entreprise à la chaine américaine CNN Business, promettant plus de détails "lorsque nous nous rapprocherons de la finale".

La marque a dévoilé la bonne nouvelle sur Twitter via une photo de son impressionnant stock de boissons houblonnées et ce message : "Le pays vainqueur gagne les Buds. Qui les aura ?"

La semaine dernière, le Qatar avait pris Budweiser de court en proclamant, à deux jours seulement du lancement de la compétition, l'interdiction de vendre de l'alcool dans l'enceinte et aux alentours des stades. Une décision qui avait largement surpris : le brasseur fait partie des principaux sponsors officiels de la compétition et paye 75 millions de dollars son parrainage à la Fifa. Selon le média britannique The Sun, Budweiser aurait d'ailleurs demandé 45,5 millions d'euros de dédommagement au pays organisateur.

Il ne reste plus qu'à espérer, tout du moins pour tous ces fûts de bières, que ce ne soit pas le Qatar qui remporte la compétition...

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info