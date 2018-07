et AFP

La France "Black-Blanc-Beur" définitivement enterrée ? Après la victoire des Bleus contre la Croatie en finale de la Coupe du Monde 2018 à Moscou (4-2) le 15 juillet, alors que la France pleurait de joie 20 ans après 1998, d'autres n'ont pas profité de la victoire.



En France, déjà, beaucoup d'internautes appartenant à ce qu'on appelle la "fachosphère" se sont désolidarisés de cette victoire, dénonçant ou saluant une victoire d'une équipe "africaine". Certains avaient déjà affirmé soutenir l'équipe croate "Blanche-Blanche-Blanche".

Des commentaires racistes qui ont traversé les frontières françaises. D'abord au Venezuela. Nicolas Maduro, le président lui-même, récemment réélu, a déclaré - bien que l'Afrique ne soit pas un pays : "L’équipe de France ressemblait à l’équipe d’Afrique, en vrai, c’est l’Afrique qui a gagné, les immigrants africains qui sont arrivés en France (…) L’Afrique a tellement été méprisée et dans ce Mondial, la France gagne grâce aux joueurs africains ou fils d’Africains".

Une déclaration qui se voulait pourtant contre le racisme puisque Nicolas Maduro a ensuite demandé à la France et l'Europe de mettre un terme au "racisme" et à la "discrimination". "Halte au racisme en Europe contre les peuples africains, halte à la discrimination contre les migrants", a-t-il ajouté.

En Italie, c'est encore pire. Comme le relaye le site de BFM TV, les commentaires racistes se sont multipliés sur les réseaux sociaux et en-dessous des articles de presse. La phrase "c'est l'Afrique qui a gagné" est très fréquente à en croire nos confrères qui relayent également ce genre de critiques : "singes avec un ballon" ou de "champions du tiers monde". Le site rappelle qu'en Italie, le racisme contre les joueurs noirs s'étale jusque dans leur propre équipe et notamment contre le seul joueur Noir, Mario Balotelli.

Même aux États-Unis on s'est intéressé à la victoire des Bleus, là aussi réduits à une "équipe d'Afrique". Alors que l'Afrique n'est toujours pas un pays. C'est le présentateur d'une émission télévisée réputée, The Daily Show, qui fait l'amalgame raciste : "Bravo à l'équipe d'Afrique pour avoir remporté la Coupe du Monde masculine 2018". Et un internaute de faire remarquer qu'aux États-Unis, les équipes de basket - sport national - sont largement composées d'Afro-américains.

