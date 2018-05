Venezuela : Nicolas Maduro remporte l'élection présidentielle

et AFP

publié le 21/05/2018 à 05:03

Le chef de l'Etat sortant du Venezuela Nicolas Maduro a été déclaré dimanche 20 mai vainqueur de la présidentielle par l'autorité électorale, avec près de 70% des suffrages, après le dépouillement de la quasi-totalité des bulletins de vote.



Le président socialiste sortant remporte 67,7% des voix contre 21,2% à son principal adversaire Henri Falcon.

Ce dernier a rejeté le processus électoral, a annoncé la présidente du Conseil national électoral (CNE) Tibisay Lucena, faisant état d'une "tendance irréversible".

Le prochain mandat présidentiel, d'une durée de six ans, doit démarrer en janvier 2019. Maduro était le grand favori, bien que 75% des Vénézuéliens désapprouvent sa gestion, lassés par les pénuries de nourriture, de médicaments, d'eau, d'électricité et de transports, pendant que l'insécurité et l'inflation flambent.



Le tout avec un salaire minimum mensuel qui permet à peine d'acheter un kilo de lait en poudre. Des centaines de milliers de personnes ont préféré quitter le pays.