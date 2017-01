Mario Balotelli : "Le racisme est-il légal en France ? Ou juste à Bastia ?"

Le footballeur italien de l'OGC Nice affirme sur les réseaux sociaux avoir été victime de racisme au cours du match de Ligue 1 contre Bastia (1-1), qui a eu lieu vendredi 20 janvier.

Crédit : Sipa Mario Balotelli, attaquant de l'OGC Nice

par Julien Absalon publié le 21/01/2017 à 12:58

"UNE VRAIE HONTE". Mario Balotelli, attaquant vedette de l'OGC Nice, n'a pas hésité à utiliser les majuscules pour dénoncer le racisme dont il dit avoir été victime à Bastia. Sur son compte Instagram, l'avant-centre italien affirme avoir été visé par des cris de singes lors du match disputé vendredi 20 janvier contre le SC Bastia (1-1). Selon lui, cette discrimination est l'oeuvre de supporters corses.



"Hier, le résultat contre Bastia était ok. Nous allons travailler plus et essayer d'atteindre notre objectif. L'arbitre était bon aussi. Mais j'ai une question à adresser au peuple français... Est-ce normal que les supporters de Bastia fassent des bruits de singe pendant tout le match et qu'il n'y ait personne de la 'commission de discipline' pour dire quelque chose ?", a écrit Mario Balotelli, dans un message accompagné d'une image complètement noire.



Très contrarié par le fait qu'aucun officiel de la Ligue de football professionnel n'ait fait arrêter le match ou obligé les auteurs de ces cris racistes à sortir du stade en vue d'éventuelles poursuites judiciaires, Mario Balotelli ne cache pas sa colère : "Alors le racisme est LÉGAL en France ? Ou c'est juste à Bastia ?" Auteur de huit buts en championnat depuis le début de saison, "Super Mario" conclut en affirmant : "Le football est un sport exceptionnel. Mais ces supporters de Bastia le rendent horrible".