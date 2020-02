Coronavirus : vers une pénurie de Coca-Cola ?

publié le 27/02/2020 à 17:11

Face à l'épidémie de coronavirus qui se propage peu à peu sur l'ensemble du globe, l'économie mondiale est fortement impactée et les grandes entreprises ne sont pas épargnées. Dans son rapport annuel publié lundi 24 février, Coca-Cola a signifié qu'il avait des difficultés à s'approvisionner en certains ingrédients, qui sont fabriqués en Chine.

Le mastodonte du soda précise que les substances concernées sont de l'aspartame, de l'acésulfame potassium, de la saccharine, mais aussi le cyclamate et les glycosides de stéviol et du sucralose. Face à la paralysie de l'industrie chinoise liée à l'impact du coronavirus, Coca-Cola pourrait être fragilisé sur le long terme.

Si le fabricant a assuré ne pas prévoir "d'impact à court terme en raison de ces retards", il a souligné qu'il pourrait voir des "approvisionnements plus serrés de certains de ces ingrédients à plus long terme si les opérations de production ou d'exportation en Chine se détérioraient". Par ailleurs, la marque américaine a aussi assuré avoir mis en place des mesures de précaution pour protéger ses employés en Chine, en leur fournissant des équipements et en assurant un suivi de leur santé.