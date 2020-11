Coronavirus : privé de visite à sa femme, cet Italien joue de l'accordéon à sa fenêtre

publié le 12/11/2020 à 20:59

Communiquer par tous les moyens possibles : c'est ce qu'a voulu faire un aîné italien, à qui il a été interdit de rendre visite à sa femme, hospitalisée dans le Nord de l'Italie. Faute de pouvoir voir son épouse en personne, l'homme de 81 ans a décidé de se mettre devant la fenêtre de sa chambre, afin de lui jouer quelques morceaux d'accordéon.

Le moment d'émotion, publié sur Facebook, a depuis largement circulé sur internet, partagé par 628 comptes et "aimé" à plus de 1.200 reprises. "Nous avons demandé à quelques gentilles infirmières s'il était possible de jouer deux ou trois morceaux dans la cour de l'hôpital, pour la faire sourire cinq minutes, et ce fut le cas", explique le fils de l'accordéoniste dans la publication.

The Guardian précise que la personne hospitalisée, Carla, a finalement été libérée après un séjour de dix jours. L'hôpital ne traitait pas de patients atteints de la Covid-19, mais n'autorisait pas les entrées pour éviter que le virus ne se diffuse.

Durablement touchée lors de la première vague, l'Italie a dépassé le million de cas de Covid-19. La pandémie a déjà fait au moins 1.285.160 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre