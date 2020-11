Tourisme : sera-t-il bientôt possible de visiter l'épave du Titanic ?

publié le 10/11/2020 à 23:17

C'est le rêve de tant de fans du film culte de 1997 Titanic : apercevoir l'épave du paquebot britannique qui a tragiquement fait naufrage après s'être heurté à un iceberg lors de son premier voyage, en 1912.

Comme le révèle Bloomberg, dans un article repéré par Le Parisien, l'entreprise américaine OceanGate Expeditions espère commercialiser d'ici le mois de mai 2021 un voyage en sous-marin pour visiter cette épave, avec des expéditions de plongée au programme.

À bord du sous-marin devraient voyager cinq passagers, qui seront aussi chargés d'aider à des missions de recherche qui prendront place en même temps que la plongée.

Tout ceci a évidemment un prix : 125.000 dollars pour un trajet de quelques semaines au départ de St-John's, sur la côte Est canadienne. L'épave du Titanic n'a pas été visitée depuis plus de 15 ans.

Un troisième essai

Pourtant, comme le souligne Bloomberg, Stockton Rush, l'homme d'affaires à l'origine de ce projet, n'en est pas à sa première tentative. En 2018, son sous-marin avait été frappé par la foudre lors d'un essai aux Bahamas, détruisant son système électrique. En 2019, le projet avait été annulé à cause de désaccords avec le vendeur du navire censé transporter les voyageurs et l'équipement. Près de 40 personnes auraient d'ores et déjà réservé une place à bord du sous-marin.