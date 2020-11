Vaucluse : confiné avec une mygale, un couple lance un appel à l'aide

publié le 09/11/2020 à 19:44

Leur confinement se transforme en cauchemar. Jeudi 5 novembre, un couple d’habitants de Grillon (Vaucluse) a eu la mauvaise surprise de découvrir une énorme araignée mesurant entre 8 et 10 cm dans le couloir de sa buanderie.

Selon les informations de France Bleu, le couple a tenté de la tuer, mais l’ont seulement assommée avant de l’enfermer dans une boite hermétique. Pris de panique, Michèle et Pierre ont multiplié les appels à l’aide auprès de la mairie, des pompiers, de la police municipale, de la SPA et de la Ferme aux crocodiles à Pierrelatte, en vain car aucun ne se dit compétent. Un vétérinaire confirme que l’araignée est une espèce étrangère, mais ne donne pas d’autres précisions concernant sa dangerosité. Le couple craint que l’araignée ait pondu des œufs dans leur logement.

Selon des spécialistes qui ont contacté France Bleu après avoir visionné des photos du spécimen, l’arachnide est une Macrothele calpeiana, l’une des plus grandes mygales d’Europe. Inoffensive pour l’homme, cette grosse araignée est caractérisée par son importante taille, des filières très longues ainsi que d’une coloration noire brillant. Cette espèce provient du sud de l’Espagne et se répand à travers l’Europe depuis des années, notamment par l’intermédiaire du commerce d’oliviers. Il est donc possible de l’apercevoir de temps en temps dans le sud de la France.



Le couple n’est pas rassuré pour autant et a décidé de faire appel à une entreprise privée, qui leur a proposé un devis d’intervention de 1.000 euros.