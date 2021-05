Coronavirus : les voyageurs britanniques ne seront pas systématiquement contrôlés

et AFP

publié le 27/05/2021 à 22:59

À partir du lundi 30 mai, tous les voyageurs en provenance du Royaume-Uni devront s'isoler pendant sept jours, toutefois le "contrôle systématique à domicile ne leur sera pas appliqué", a annoncé jeudi le ministère français des Affaires étrangères dans le cadre de ses mesures pour endiguer la propagation du variant indien.

De plus, les Britanniques et citoyens de pays n'appartenant pas à l'Union européenne devront de nouveau justifier d'un motif impérieux pour entrer en France, à quelques semaines de la période estivale. "À compter du lundi 31 mai, des motifs impérieux seront exigés pour les ressortissants étrangers hors Union européenne non-résidents en France rejoignant la France depuis le Royaume-Uni", et "à leur arrivée, les voyageurs devront observer une période d'isolement de 7 jours", précise le ministère dans un communiqué.

Il est ajouté que "pour le moment, compte tenu de la faible incidence de la Covid en Grande-Bretagne, le dispositif de contrôle systématique à domicile ne leur sera pas appliqué". Par ailleurs, "un test PCR ou antigénique de moins de 48h sera exigé de la part de toute personne rejoignant la France depuis le Royaume-Uni", souligne le ministère.