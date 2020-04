L'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem est désormais directirce de l'ONG One, qui lutte contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables.

L'ancienne ministre de l'éducation nationale, Najat Vallaud Belkacem, aujourd'hui directrice de l'ONG One, qui lutte contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables, a appelé à une "réponse mondiale" face à la pandémie de Covid-19, et notamment à la solidarité des pays du Nord avec les pays du Sud, plus exposés aux risques sanitaires, sur l'antenne de RTL.



"Le Covid-19 peut être désastreux pour les pays qui n'ont pas les moyens d'y faire face, dans ceux qui ont à peine un système de santé, pas de respirateurs ni de filets de sécurité pour ceux qui vivent au jour le jour", a expliqué Najat Vallaud Belkacem.

"Même avec des frontières qui se referment, nous devons nous demander comment protéger les autres. Tant qu'il continuera à infecter un seul pays, le Covid-19 sera susceptible de venir se propager chez nous", a-t-elle poursuivi.

Elle a ensuite insisté sur une potentielle situation dramatique à venir dans de nombreux pays d'Afrique : "D'un point de vue alimentaire, l'effet de cette crise pourrait être terrible : exportations arrêtées, ressources médicales qui ne peuvent plus être commercialisées... Cela pourrait conduire à des famines ou à des émeutes sanglantes."