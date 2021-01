Coronavirus : la grande distribution survivra-t-elle à la crise ?

et Catherine Mangin

publié le 21/01/2021 à 07:30

Il y a encore une quinzaine d'années, c'est le groupe Carrefour qui rachetait tout. Aujourd'hui, on assiste à un retournement de situation. L'offre d'achat du canadien Couche-Tard braque les projecteurs sur les difficultés de la grande distribution française.

Le géant Auchan a supprimé des centaines d'emplois, Casino a été à deux doigts de la faillite : comment le modèle de la grande distribution, autrefois l'un des secteurs d'excellence de l'économie française, a-t-il été mis à mal aussi rapidement ?

Le premier facteur est structurel. 2020 et l'épidémie de Coronavirus a accéléré cette désaffection pour les grandes surfaces au profit de la vente en ligne. L'autre révolution que bon nombre d'acteurs de la grande distribution française ont raté, c'est la montée en puissance du "drive", à mi-chemin entre le physique et le digital, puisque l'on vient chercher sa commande en voiture… et même à pieds ! C'est un système qui plaît aux clients : il est en hausse de 40% cette année en France.

Seul Leclerc s'était mis au "drive". Résultat, le Drive Leclerc "a fait le chiffre d'affaires prévu pour 2024", selon son président Michel-Édouard Leclerc. Son groupe a désormais 22% de parts de marché en France.

Néanmoins, d'autres acteurs ont réussi à profiter de la crise : le géant français Intermarché, le groupe Système U, français aussi, et l'enseigne de hard-discount allemande Lidl. Aux États-Unis, l'exemple du groupe Walmart est le plus encourageant. Son cours en Bourse a été multiplié par 2,5 en cinq ans.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Hors-série Lenglet-Co : crise du coronavirus, un podcast hebdomadaire présenté par François Lenglet et Catherine Mangin, qui vous donne les clés pour tout comprendre des évolutions et révolutions provoquées par la crise du coronavirus en France, en Europe et dans le monde.

Si vous souhaitez poser des questions à François Lenglet, écrivez à temoins@rtl.fr.