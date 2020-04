Emmanuel Macron sur la Chine : “Des choses se sont passées qu’on ne sait pas”

publié le 16/04/2020 à 21:56

C'est une interview inédite qu'a donnée Emmanuel Macron au Financial Times. Dans ce long entretien, il n'hésite pas à mettre en lumière les mensonges du gouvernement chinois sur le véritable nombre des victimes du coronavirus.

"Il y a manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas", explique Emmanuel Macron au Financial Times, en précisant : "N'ayons pas une espèce de naïveté qui consiste à dire que c'est beaucoup plus fort. On ne sait pas. Et même il y a manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas".

Officiellement, quelques milliers de personnes sont décédées à Wuhan. Mais, un premier doute survient sur ces chiffres avec les téléphones portables. China mobile, le plus gros opérateur téléphonique au monde aurait perdu 8 millions d'abonnements.

Le 14 avril, Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian avait convoqué l'ambassadeur de Chine en France pour lui signifier sa "désapprobation" vis-à-vis de "certains propos récents" critiquant la réponse occidentale à la pandémie du coronavirus, a-t-il annoncé dans un communiqué.