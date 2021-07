Coronavirus : l’académie américaine de pédiatrie préconise le port du masque dès 2 ans

En France, le port du masque est obligatoire dans les lieux publics clos depuis le 20 juillet 2020, une obligation qui concerne les personnes âgées de 11 ans et plus. Outre Atlantique, l'American Academy of Pediatrics (AAP), autrement dit l’académie américaine de pédiatrie, préconise le port du masque dès 2 ans.

En effet, selon les informations rapportées par Ouest-France, l'AAP recommande à toutes les personnes de plus de 2 ans de porter des masques, quel que soit leur statut vaccinal. "Nous devons donner la priorité au retour des enfants à l’école aux côtés de leurs amis et de leurs enseignants et nous jouons tous un rôle pour nous assurer que cela se passe en toute sécurité​", explique Sonja O’Leary, présidente du Conseil AAP sur la santé scolaire.

Des recommandations données en prévision de la rentrée scolaire et qui ont pour but de pallier le manque de vaccination des plus jeunes. "Il y a beaucoup d’enfants et d’autres qui ne peuvent pas être vaccinés. C’est pourquoi il est important d’utiliser chaque outil de notre boîte à outils pour protéger les enfants de la Covid-19", explique de son côté Sara Bode, présidente du comité exécutif du Conseil de l’AAP.