États-Unis : le Père et la Mère Noël exposent 50 enfants à la Covid-19

publié le 18/12/2020 à 19:11

Les gestes barrières s'appliquent aussi avec le Père Noël. Dans l'État de Géorgie, aux États-Unis, la chambre de commerce du comté de Long a organisé une parade de Noël dans la ville de Ludowici avec le Père et la Mère Noël.

Tous deux ont recueilli les souhaits de Noël des enfants de la ville. Seulement voilà : deux jours plus tard, ils ont été testés positifs au coronavirus, rapporte Vice. Résultat, une cinquantaine d'enfants doivent appliquer les recommandations du Centres américain pour le contrôle et la prévention des maladies et s'isoler pendant deux semaines.

Le Père et Mère Noël "ne montraient aucun symptôme au moment de l'événement", s'est défendu sur Facebook Robert D. Parker, président du bureau des commissaires du comté de Long. Il dit "connaître personnellement" les deux personnes et assure qu'ils "n'auraient jamais fait en conscience quoi que ce soit qui puisse mettre des enfants en danger".

Malgré ce raté spectaculaire en période de pandémie, Robert D. Parker a défendu l'organisation de ces festivités et remis la responsabilité... sur les parents. "Je voudrais souligner le fait qu'aucun enfant n'a été forcé à ce rendre à cet événement et que le choix et resté uniquement dans les mains de leurs parents", a-t-il indiqué sur Facebook.