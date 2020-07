Coronavirus en Inde : un État du nord du pays reconfine ses 125 millions d'habitants

et AFP

publié le 14/07/2020 à 19:20

125 millions d'Indiens seront reconfinés à partir du jeudi 16 juillet prochain. Le grand État du Bihar, dans le nord du pays, a annoncé ce mardi 14 juillet le reconfinement à partir de jeudi, et pour deux semaines, de ses quelque 125 millions d'habitants afin de freiner l'épidémie de coronavirus.

"Le gouvernement du Bihar a décidé d'un confinement de quinze jours du 16 juillet au 31 juillet", a tweeté le vice-ministre en chef de l'État, Sushil Kumar Modi, précisant que les directives précises seraient publiées ultérieurement. C'est le plus vaste reconfinement local en Inde depuis la levée début juin du confinement imposé à l'échelle nationale par le gouvernement de Narendra Modi. La maladie Covid-19 continue de flamber dans le pays d'Asie du Sud.

État pauvre et sous-développé frontalier du Népal, le Bihar compte à ce jour 160 morts pour 17.959 cas déclarés, selon les chiffres officiels publiés mardi matin par le gouvernement fédéral.

Les reconfinements locaux se multiplient

"Il n'y a pas de traitement ou de vaccin contre le corona. Nous devons nous assurer de protéger nos visages avec des masques, des mouchoirs ou des serviettes", a lancé Sushil Kumar Modi sur son compte Twitter à l'attention des Biharis.

À l'initiative des gouvernements régionaux, les restrictions sanitaires et reconfinements locaux se multiplient à travers l'Inde, qui compte désormais plus de 900.000 cas avérés. La mégapole de Bangalore, dans le sud du pays, débute ce mardi 14 juillet au soir un reconfinement d'une semaine environ.

Les transports publics seront suspendus, et seuls les services et commerces essentiels pourront continuer à ouvrir. Les vols internationaux au départ et à destination de l'Inde restent interdits depuis fin mars, à l'exception des vols spéciaux d'évacuation.