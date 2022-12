Coronavirus en Chine : la hausse des contaminations entraîne une pénurie de médicaments

C'est l'une des conséquences directes de l'assouplissement de la politique zéro Covid en Chine. Depuis l'allégement des restrictions, le nombre de malades a connu une hausse importante, mais n'ayant pas anticipé cette augmentation de cas, le pays se retrouve face à une pénurie de médicaments anti-fièvre tels que le paracétamol ou l'ibuprofène.

À Pékin, les files d'attente sont interminables devant les pharmacies. On n'y trouve ni médicaments contre le Covid, ni auto-test, tous ont été rapidement pris d'assaut après la hausse des contaminations.

Livreur à domicile dans cette capitale devenue une ville fantôme, Chen s'est confié au micro de RTL. "On ne peut plus acheter de médicaments contre la fièvre sur les sites de vente en ligne, alors je suis venu voir dans cette pharmacie", mais une fois de plus, les stocks sont vides.

Pour tenter de remédier à cette pénurie, les autorités ont désormais interdit les exportations de paracétamol et d’ibuprofène, afin que l'ensemble des médicaments soit reversé sur le marché national. D'après les dernières estimations, on pense qu'entre 60 et 80% de la population chinoise devrait tomber malade d'ici à la fin de l'hiver.

