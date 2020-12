Un steward chinois dans un vol entre Shanghai et Wuhan, le 14 juillet 2020

publié le 11/12/2020 à 12:22

En ces temps de pandémie de Covid-19, le secteur aérien est en berne, notamment en Chine. Pour encourager les passagers à voler à nouveau, tout en protégeant le personnel de bord du moindre risque de contamination, l'Administration de l'aviation civile chinoise (CAAC) a émis, fin novembre, une recommandation des plus singulières.

Dans un document de 49 pages, qui recense les différentes directives pour prévenir et contrôler les épidémies, le régulateur chinois apporte des conseils sur les meilleures pratiques d'hygiène à appliquer, notamment pendant les vols.



Hôtesses de l'air et stewards sont ainsi incités à porter des couches jetables, afin d'éviter d'utiliser les toilettes, haut-lieu d'infection. Une femme y aurait en effet contracté le virus en août dernier, lors d'un vol entre l'Italie et la Corée du Sud. "Le design des toilettes d'avions était déjà un sujet brûlant avant la Covid-19, mais la pandémie a concentré les efforts pour trouver de nouvelles solutions", précise CNN Travel.

Charters vers des "hotspots"

Cette toute nouvelle directive s'applique uniquement sur les vols charters ayant pour destination des "hotspots" de coronavirus (plus de 500 cas pour un million). Le document invite également le personnel de cabine à porter des "masques médicaux, des gants jetables, des casquettes, des lunettes, des vêtements de protection jetables et des couvre-chaussures", liste la BBC.



Tous les membres d'équipage ne sont néanmoins pas assujettis aux mêmes consignes. Si le commandant de bord et son copilote doivent également porter des équipements de protection, les couches leur sont en revanche épargnées.