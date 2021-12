Coronavirus en Belgique : le gouvernement annule la fermeture des lieux culturels

Un désaveu général. Après des manifestations dans la capitale le 26 décembre dernier, la justice avait décidé de suspendre la fermeture des "lieux clos du secteur culturel" décidé le 22 décembre par le gouvernement belge. Un coup fatal pour l'exécutif et ces mesures.

Ce mercredi, dans un communiqué, le gouvernement a expliqué avoir "pris acte" de la décision prise par le Conseil d'État de suspendre les nouvelles mesures prises avant Noël dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus.

Résultat, les autorités font marche arrière et reviennent aux dispositions appliquées précédemment. "Uniquement des places assises, port du masque obligatoire, utilisation du CST (passe sanitaire belge) à partir de 50 spectateurs" avec un maximum de 200 personnes, ont-elles détaillé. Des mesures qui concernent aussi bien les cinémas que le secteur événementiel.

Plusieurs experts sanitaires évoquaient une "incohérence" et une "aberration" alors que les commerces de bouches, eux, restaient ouverts jusqu'à 23h dans l'ensemble du pays. Une situation surprenante qui avait motivé la plus haute juridiction administrative du pays, le Conseil d'État, à retoquer ces annonces. Les autorités n'ont pas démontré "en quoi les salles de spectacle relevant du secteur culturel seraient des lieux particulièrement dangereux pour la santé et la vie des personnes (...) au point qu'il soit nécessaire d'en ordonner la fermeture", avait-il estimé.