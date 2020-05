Coronavirus en Arabie saoudite : un couvre-feu total pour les cinq jours de l'Aïd

publié le 13/05/2020 à 13:17

L'Arabie saoudite fait machine arrière pour tenter d'endiguer l'épidémie de Covid-19. Dans un communiqué relayé par l'agence officielle saoudienne SPA, le ministère de l'Intérieur a indiqué mardi 12 mai que le royaume, pays arabe qui compte le plus d'infections dans le Golfe, réimposera "un couvre-feu total pendant la période du 23 au 27 mai". Ces cinq jours sont ceux de l'Aïd el-Fitr, la fête musulmane qui marque la fin du mois sacré de jeûne du ramadan, qui débutera le 23 mai.

La plupart des régions du pays avaient été soumises à un couvre-feu total au début de l'épidémie mais le gouvernement avait assoupli la règle en autorisant la population à sortir entre 9h et 17h le mois dernier au début du ramadan. Les centres commerciaux et magasins ont été autorisés à rouvrir sauf dans certains cas, comme à La Mecque, première ville sainte de l'islam, où le nombre de cas n'a cessé d'augmenter malgré un strict couvre-feu.

Selon les derniers chiffres officiels du ministère de la Santé, l'Arabie saoudite a enregistré 42.925 cas d'infections, dont 264 décès et 15.257 guérisons. En mars l'Arabie saoudite a suspendu la omra, le petit pèlerinage musulman mais les autorités n'ont pas encore annoncé si elles comptaient ou non annuler le hajj, le grand pèlerinage et un des cinq piliers de l'islam, prévu à partir de fin juillet. Elles ont en revanche incité les musulmans à suspendre leurs préparatifs en vue du pèlerinage qui avait attiré plus de 2,5 millions de pèlerins en 2019.