VIDÉO - Qu'est-ce que l'hajj, le pèlerinage à La Mecque ?

et AFP

publié le 20/08/2018 à 12:10

"Je me sens si chanceuse", dit Nazia Noor, une Néo-Zélandaise âgée de 36 ans, en poussant son père dans une chaise roulante. "Qu'Allah nous vienne en aide". Dimanche 19 août et pendant quatre jours, les fidèles participent au hajj, le pèlerinage vers la première ville sainte de l'Islam, à La Mecque, en Arabie Saoudite.



Plus de deux millions de musulmans venus du monde entier effectuent le grand pèlerinage cette année, d'après les autorités saoudiennes. Le hajj a lieu tous les ans, au début du mois lunaire musulman. Les fidèles suivent un parcours de l'esplanade de la Grande mosquée aux sept minarets pour converger ensuite vers la Kaaba, construction cubique enveloppée d'une lourde étoffe de soie noire brodée au fil d'or de versets coraniques.

C'est dans la direction de la Kaaba que les musulmans se tournent pour prier et autour de laquelle les pèlerins effectuent les sept tours rituels. Avec l'affluence de fidèles, une brigade de traducteurs travaillent pour aider les fidèles non-arabophones, ils parlent une douzaine de langues. Les autorités ont aussi amélioré la sécurité après une série de drames ces dernières années.

Un pèlerinage en plusieurs étapes

Les fidèles se sont rendus dimanche 19 août dans la vallée proche de Mina, à travers le lieu-dit de Mozdalifa où ils ont passé la nuit avant de rejoindre le Mont Arafat. L'ascension du Mont Arafat a commencé tôt ce lundi 20 août. Cette étape est dédiée aux prières et aux invocations, au deuxième jour de ce pèlerinage.



C'est sur le Mont Arafat que le prophète Mahomet a prononcé, selon la tradition islamique, son sermon d'adieu aux musulmans qui l'avaient accompagné pour le pèlerinage à la fin de sa vie.



Le pèlerinage se termine avec le rituel du sacrifice du mouton, suivi par celui de la "lapidation de satan". L'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, dure trois jours.

Expier ses péchés

Selon la tradition musulmane, le pèlerinage permet l'expiation des péchés conformément à la parole de Mahomet rapportée par Boukhari : "Quiconque fera le pèlerinage sans avoir de rapport sexuel et sans commettre de grand péché est dégagé de ses péchés et redevient comme le jour où sa mère l'a mis au monde".