Coronavirus en Allemagne : à 101 ans, elle s'évade de sa résidence pour voir sa fille

publié le 07/04/2020 à 17:19

Coronavirus ou pas, elle voulait absolument fêter l'anniversaire de sa fille. Une Allemande de 101 ans a filé en douce de sa résidence pour seniors avant d'être interceptée dans la rue par la police, ont indiqué les autorités. La centenaire a pu s'échapper ce lundi 6 avril au cœur de l'après-midi en empruntant la sortie de secours, a précisé la police de Braunschweig dans un communiqué.

Retrouvée errant dans la rue par une patrouille de police, elle a commencé par nier vivre dans cette résidence située à proximité, affirmant habiter chez sa fille. Les policiers l'ont alors conduite chez cette dernière. Elle leur a alors révélé que la centenaire vivait bien dans ce centre depuis deux semaines, mais que "sa fille lui manquait énormément", a expliqué la police aux médias locaux.

La vieille dame "a pu au moins voir brièvement sa fille depuis la voiture de police", selon les autorités, avant d'être reconduite à sa véritable adresse.

Une Allemagne relativement préservée

En Allemagne, l'épidémie de coronavirus semble sous un contrôle relatif et les mesures de restrictions de déplacements restent toujours d'actualité. Angela Merkel a estimé le 3 avril que le ralentissement de la propagation du nouveau coronavirus observé actuellement en Allemagne apportait un "peu d'espoir", tout en jugeant prématuré un quelconque assouplissement des restrictions.

"Il est sans conteste trop tôt pour voir (...) une tendance sûre, et aussi beaucoup trop tôt pour assouplir (...) les strictes règles que nous nous sommes fixées, a insisté la chancelière. Il y aura un après", a-t-elle promis après être sortie de 14 jours de quarantaine après avoir été en contact avec un médecin testé positif. Elle avait passé trois tests de détection du virus, tous négatifs, mais avait décidé d'accomplir le temps recommandé de confinement complet.

L'Allemagne n'a pas décrété de confinement strict comme la France ou l'Italie, mais toutes les écoles et la plupart des magasins sont fermés. Chacun est invité à travailler chez soi quand cela est possible et les rassemblements de plus de deux personnes dans l'espace public sont interdits. Toutes ces mesures sont en vigueur au moins jusqu'au 19 avril.